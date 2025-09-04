Популярни
  4 сеп 2025 | 12:13
Дипчиков е в категория преди битката му в Краснодар

Професионалният ММА боец Никола Дипчиков премина успешно официалното претегляне преди битката му на събитието ACA 151 в Краснодар. По-рано днес българинът бе точно 84.250 кг. Неговият съперник Ибрахим Магомедов бе със 150 грама по-лек на кантара. Битката им ще се проведе на 5-и септември и ще бъде част от основната бойна карта на галата, която трябва да започне в 18:00 часа българско време.

За спортистът от Севлиево това ще бъде 37-а професионална среща. 41-годишният нокаутьор е в серия от два поредни успеха. Магомедов има 13 победи и 4 загуби в актива си. 30-годишният дагестанец има една победа в последните си три срещи.

