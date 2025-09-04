Деана Стояновска: Престоят ми в Чехия беше много ценен опит

Баскетболистката на Берое Деана Стояновска, която е и национал на България, коментира пред официалната страница на клуба в платформата Фейсбук завръщането си в Стара Загора, жребия за Еврокъп, очакванията си за новия сезон и престоя си в Чехия, където игра през предишната кампания за КАРА Трутнов.

"Чувствам се добре. Атмосфера тук винаги ми е давала сила и мотивация да се раздавам максимално. Съставът е подмладен, но в това виждам само предимство. Има много енергия, желание и смятам, че ако изградим добра химия, можем да бъдем непредвидим съперник.

Конкуренцията определено ще е сериозна, но Берое винаги гони високи цели. Имаме потенциал да се борим за титлата и Купата - всичко зависи от постоянството ни и колко бързо ще изградим колектив", сподели баскетболистката относно предстоящия сезон в женското баскетболно първенство", заяви гардът.

Тя коментира и предстоящото участие на тима в турнира Еврокъп: "Жребият в Еврокъп е тежък, но такива мачове ни помагат да растем. Да играеш срещу силни отбори и конкретно миналогодишния шампион е огромно предизвикателство и шанс да премерим сили на най-високо ниво. Ще дадем всичко от себе си, за да постигнем добри резултати".

Деана Стояновска смята, че е имала голяма полза от годината в Чехия.

"Престоят ми в Чехия беше много ценен опит. Лигата е доста физическа, с високо темпо на игра. В Трутнов ме приеха добре, сплотихме се като отбор. Научих много за дисциплината и постоянството - качества, които ще се опитам да пренеса и тук.", каза Стояновска.

"Чувството е различно, когато излизаш на терена пред своя публика. Феновете винаги са били нашият шести играч и сме благодарни за подкрепата. Надявам се залата отново да е пълна, да идват все повече деца, които да обикнат баскетбола.", допълни тя.

От клуба съобщиха, че днес отварят своите тренировки за фенове и медии. От 16:30 ч. желаещите ще могат да наблюдават заниманието на женския тим, а това на мъжете е насрочено за 18:00 ч.

Снимка: Баскетболен клуб Берое