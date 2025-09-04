Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Деана Стояновска: Престоят ми в Чехия беше много ценен опит

Деана Стояновска: Престоят ми в Чехия беше много ценен опит

  • 4 сеп 2025 | 11:35
  • 250
  • 0
Деана Стояновска: Престоят ми в Чехия беше много ценен опит

Баскетболистката на Берое Деана Стояновска, която е и национал на България, коментира пред официалната страница на клуба в платформата Фейсбук завръщането си в Стара Загора, жребия за Еврокъп, очакванията си за новия сезон и престоя си в Чехия, където игра през предишната кампания за КАРА Трутнов.

"Чувствам се добре. Атмосфера тук винаги ми е давала сила и мотивация да се раздавам максимално. Съставът е подмладен, но в това виждам само предимство. Има много енергия, желание и смятам, че ако изградим добра химия, можем да бъдем непредвидим съперник.

Конкуренцията определено ще е сериозна, но Берое винаги гони високи цели. Имаме потенциал да се борим за титлата и Купата - всичко зависи от постоянството ни и колко бързо ще изградим колектив", сподели баскетболистката относно предстоящия сезон в женското баскетболно първенство", заяви гардът.

Тя коментира и предстоящото участие на тима в турнира Еврокъп: "Жребият в Еврокъп е тежък, но такива мачове ни помагат да растем. Да играеш срещу силни отбори и конкретно миналогодишния шампион е огромно предизвикателство и шанс да премерим сили на най-високо ниво. Ще дадем всичко от себе си, за да постигнем добри резултати".

Деана Стояновска смята, че е имала голяма полза от годината в Чехия.

"Престоят ми в Чехия беше много ценен опит. Лигата е доста физическа, с високо темпо на игра. В Трутнов ме приеха добре, сплотихме се като отбор. Научих много за дисциплината и постоянството - качества, които ще се опитам да пренеса и тук.", каза Стояновска.

"Чувството е различно, когато излизаш на терена пред своя публика. Феновете винаги са били нашият шести играч и сме благодарни за подкрепата. Надявам се залата отново да е пълна, да идват все повече деца, които да обикнат баскетбола.", допълни тя.

От клуба съобщиха, че днес отварят своите тренировки за фенове и медии. От 16:30 ч. желаещите ще могат да наблюдават заниманието на женския тим, а това на мъжете е насрочено за 18:00 ч.

Снимка: Баскетболен клуб Берое

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ботев 2012 Враца набира момчета и момичета за детско юношеската школа

Ботев 2012 Враца набира момчета и момичета за детско юношеската школа

  • 4 сеп 2025 | 08:54
  • 358
  • 0
Ден 9 на ЕвроБаскет 2025: Груповата фаза приключва с последни решаващи битки

Ден 9 на ЕвроБаскет 2025: Груповата фаза приключва с последни решаващи битки

  • 4 сеп 2025 | 06:55
  • 3272
  • 0
Шенгюн засенчи Йокич, а Турция спечели битката със Сърбия

Шенгюн засенчи Йокич, а Турция спечели битката със Сърбия

  • 3 сеп 2025 | 23:58
  • 5423
  • 0
Димитрис Итудис пред Sportal.bg за мача с Балкан, Боби Младенов и "Арена София"

Димитрис Итудис пред Sportal.bg за мача с Балкан, Боби Младенов и "Арена София"

  • 3 сеп 2025 | 23:34
  • 2555
  • 0
Ето какво се случи в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Ето какво се случи в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 23:22
  • 18183
  • 0
Васил Христов пред Sportal.bg: Безценен опит за нас, това не се случва всеки ден за отборите в България

Васил Христов пред Sportal.bg: Безценен опит за нас, това не се случва всеки ден за отборите в България

  • 3 сеп 2025 | 23:11
  • 1858
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 9126
  • 12
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 15908
  • 72
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 7403
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 4924
  • 2
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 7594
  • 11
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 1511
  • 0