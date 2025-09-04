Популярни
  2. Бразилия
  Анчелоти: Решението за Неймар е техническо

Анчелоти: Решението за Неймар е техническо

  • 4 сеп 2025 | 10:00
  • 264
  • 0
Анчелоти: Решението за Неймар е техническо

Селекционерът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти отбеляза, че отсъствието на нападателя на Сантос Неймар от националния отбор се дължи на техническо решение.

„Това е техническо решение. Това е решение, базирано на няколко фактора. Никой не може да оспори таланта на Неймар, но на първо място оценяваме неговото физическо състояние и състоянието на останалите играчи. Конкуренцията е огромна: имаме поне 70 играчи, които могат да претендират за място в националния отбор.

Искаме да бъдем интензивни, надеждни в защита и бързи във владеенето на топката. Балансът е от основно значение. Вече имам предвид кандидатура за Световното първенство през 2026 г. Най-голямата грешка би била да избера отбор от 25 души. Има качество, но най-важното е силата на отбора. Бразилия не е печелила Световно първенство от 24 години. Времето дойде. Отговорността е огромна, но мотивацията на цялата страна също може да има значение“, цитира Анчелоти уебсайтът на журналиста Алфредо Педула.

Бразилският национален отбор вече си е осигурил място на Световното първенство през 2026 г. През септември бразилците ще играят срещу Чили и Боливия в последните мачове от квалификационния турнир. Двубоите ще се проведат съответно на 9 и 14 септември.

