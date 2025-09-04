Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Нов рекорд: Клубовете похарчиха близо $10 млрд. за трансфери

Нов рекорд: Клубовете похарчиха близо $10 млрд. за трансфери

  • 4 сеп 2025 | 06:04
  • 499
  • 0
Нов рекорд: Клубовете похарчиха близо $10 млрд. за трансфери

Клубове в световен мащаб счупиха нов рекорд с похарчени почти 10 милиарда долара за нови футболисти в този трансферен прозорец, съобщава Международната футболна федерация (ФИФА). Според данните на централата, сумата възлиза на 9.76 милиарда долара за 12 хиляди трансфера, което е с 50% повече от същия период през миналата година.

Женският футбол също записа рекорд, след като бяха сключени 1 100 сделки за над 12 милиона долара. Орландо Прайд направи най-скъпия трансфер с 1.5 милиона долара за крилото на Тигрес Лизбет Овале.

"Пазарът бе много активен както при мъжете, така и при жените. Докато при първите това вече е традиция, нарастващият пазар при дамите показва стремглавото развитие на футбола при тях", заяви представителят на ФИФА Емилио Гарсия Силверо, цитиран от агенция Ройтерс.

Клубовете от английската Висша лига традиционно хвърлиха най-много пари на пазара, харчейки над 3 милиарда долара за последните три месеца. Най-голям дял от тази сума получиха германски отбори с 893 милиона долара приходи, като най-голямата сделка бе между Ливърпул и Байер Леверкузен за Флориан Виртц срещу 116 милиона и бонуси. Мърсисайдци привлякоха Жереми Фримпонг от същия отбор и Юго Екитике от Айнтрахт Франкфурт, а Нюкасъл взе Ник Волтемаде от Щутгарт.

Най-скъпият трансфер през лятото бе сключен на 1 септември, когато Ливърпул привлече Александър Исак от Нюкасъл срещу 125 милиона паунда.

Логично, германците са на второ място по похарчени пари с 980 милиона долара, а Италия е на трето място с 950 милиона долара.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Треньорът на Атлетик Билбао отнесе тежко наказание

Треньорът на Атлетик Билбао отнесе тежко наказание

  • 4 сеп 2025 | 03:29
  • 932
  • 0
Бонифейс: Проваленият трансфер в Милан не е по моя вина

Бонифейс: Проваленият трансфер в Милан не е по моя вина

  • 4 сеп 2025 | 02:42
  • 1118
  • 0
Оуен: Проблемът на Манчестър Юнайтед не е Аморим

Оуен: Проблемът на Манчестър Юнайтед не е Аморим

  • 4 сеп 2025 | 02:26
  • 1349
  • 0
Александър Митрович сменя Саудитска Арабия с Катар

Александър Митрович сменя Саудитска Арабия с Катар

  • 4 сеп 2025 | 02:02
  • 1057
  • 0
Метц взе бивш защитник на Милан

Метц взе бивш защитник на Милан

  • 4 сеп 2025 | 00:54
  • 933
  • 0
Белгия има нов капитан

Белгия има нов капитан

  • 3 сеп 2025 | 21:27
  • 1740
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 63
  • 0
Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 21842
  • 69
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

  • 3 сеп 2025 | 18:30
  • 15916
  • 7
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 29970
  • 10
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 12701
  • 5
Ден 11 на US Open: Осака се справи с Мухова

Ден 11 на US Open: Осака се справи с Мухова

  • 4 сеп 2025 | 04:33
  • 18518
  • 0