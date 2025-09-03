Ново попълнение на Локомотив Пловдив: Ние сме млад отбор и сме гладни за успехи

Баскетболистът на Локомотив Пловдив Куинтън Минси заяви, че в отбора са гладни за успехи преди дебютния сезон на "черно-белите" в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Американският гард даде интервю за БТА, в което разказа за първите си впечатления от новия си клуб и какви са очакванията му преди предстоящата кампания.

"Очакванията ми за сезона са да печелим мачовете си. Идвам тук, за да покажа най-доброто, на което съм способен във всеки мач, независимо дали трябва да отбелязвам, да печеля борби, или да правя всичко необходимо, което изисква треньорът от мен. Ще се опитам да играя умно, да се сработя със съотборниците си и да помагам за печеленето на двубоите", започна американецът и отговори на въпроса защо е приел предложението да премине в Локомотив.

"Чувствам се добре с този треньорски екип. Харесва ми стилът на игра, който изискват да практикуваме. Както знаете, това ще е първата ни година в елита, така че за мен е истинска благословия да бъда част от нещо, което едва сега започва, от един нов проект. Заради това избрах да дойда тук", обясни още той.

198-сантиметровият гард, който е завършил Университета на Масачузетс - Лоуъл, разказа и за първите си впечатления от град Пловдив и новия си клуб.

"Пловдив е красив град. Оказа се, че e много по-хубав от първоначалните ми очаквания. Нямам търпение да го опозная. Тук съм вече от две седмици и разгледах някои от основните забележителности, но бих искал да видя и още. Залата ни е прекрасна. Залата на моя колеж, където играех преди, бе по-малка от тази, така че нямам търпение да играем тук."

"Ние сме млад отбор. Гладни сме за успехи. Готови сме да се конкурираме в първенството. Всички играчи в тима и треньорският щаб имаме огромно желание да израстваме заедно в първия ни сезон в НБЛ. Все още не съм имал възможността да наблюдавам мачове на другите отбори в първенството, но ще се запозная с тях, за да съм подготвен", увери той, след което отправи своя призив към феновете на Локомотив.

"Видях каква подкрепа получава отбора от своите фенове - истинска лудост. Призовавам ги да продължават да ни подкрепят по време на сезона, да ни зареждат с позитивната си енергия, а ние ще направим всичко възможно да ги зарадваме с победи", завърши Куинтън Минси, който през миналия сезон в Лоуъл постига средно по 16.8 точки, 6.3 борби и 2.8 асистенции на двубой, с процент на успеваемост от 48.6% при стрелба от игра и 39.4% от тройката.