Белгия има нов капитан

Юри Тилеманс беше определен за капитан на белгийския национален отбор. Селекционерът на "червените дяволи" Руди Гарсия избра халфа на Астън Вила пред други по-опитни футболисти в състава.

"Тилеманс ще бъде нашият постоянен капитан. Давали сме лентата на няколко играчи, но сега вече взехме това решение. Той има добри отношения с всички в тима. Други футболисти също остават важни лидери. Това са Кевин де Бройне, Ромелу Лукаку, Тибо Куртоа, но Юри получава лентата", коментира Гарсия на пресконференция преди квалификацията за Световното първенство срещу Лихтенщайн в четвъртък.

Тилеманс каза, че смята това за специална чест.

"Има малко неща по-красиви от това в една кариера във футбола. Имаше пет имена и точно аз съм избраният. Нямаше да има значение за мен, винаги ще си бъда същият. Гордея се, това е сигурно, но това няма да промени личността ми", категоричен е Юри Тилеманс.

Белгия има 4 точки след 2 срещи в квалификационна група "J".

Снимки: Gettyimages