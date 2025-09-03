Асен Николов: Целта ни е да изградим ядро от състезатели с характери

Старши треньорът на баскетболния Локомотив Пловдив Асен Николов заяви, че е поласкан от възможността да работи начело на "черно-белите" и обяви, че целта пред него е да изгради ядро от състезатели с характери. Наставникът даде интервю за БТА в началото на подготовката на тима за предстоящия сезон в Sesame Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ), който ще е и дебютен за Локомотив в елита на българския баскетбол.

- Г-н Николов, намираме се в началото на подготовката на отбора за дебютния сезон в Националната баскетболна лига за мъже. Какви са целите пред тима и как виждате развитието на клуба преди първата кампания за "черно-белите“ в елита на българския баскетбол?

- Напълно осъзнавам в кой отбор съм приел да работя. Това е име със сериозни традиции. Не мога да поставям цели, както се изказаха други отбори. Разбирам и осъзнавам, че целта пред Локомотив винаги е само първото място – спечелване на първенството и Купа България. Но ние много ясно осъзнаваме, че да се случи това нещо в този сезон – граничи с фантазията. По-скоро, през настоящия сезон ще се опитаме да изградим едно ядро и да направим едни играчи с характери, за да можем през следващите години да изпълним тази цел.

- Това ли е завършеният вид на състава и как оценявате качеството на състезателите, с които разполагате?

- Поне към момента това е съставът. Засега няма да се привличат други състезатели. Селекцията обаче винаги е отворена, докато правилата ни го позволяват. Всеки един състезател трябва да си заслужи мястото в отбора и вече ако се налагат промени, докато има възможност, може и да се възползваме.

- Как Вие приехте това предизвикателство да застанете начело на Локомотив и трудно ли взехте решението?

- Имаше период, в който трябваше да преценя добре ситуацията за мен. Разбира се, бях поласкан от това предложение. Трябваха ми две-три срещи с ръководството, които бяха достатъчни, за да се уверя, че трябва да работя за Локомотив.

- Ясно е, че през сезона ще домакинствате в зала "Сила". Организационно ще има ли някакви затруднения с мачовете и тренировките с оглед на факта, че и другият пловдивски отбор – Академик Бултекс 99, също ще играе и тренира тук?

- Не е голям проблем. Поне за момента двата клуба си взаимодействаме добре спрямо тренировъчния график. Всичко е изяснено и за домакинските мачове поне до 4 януари, до когато има излязла програмата за първенството. Смятам, че от тази гледна точка няма да имаме проблеми.

- Какво бихте казали на феновете от „черно-бялото“ семейство на Локомотив, които подкрепяха отбора през изминалия сезон в Българската баскетболна лига (ББЛ), подкрепяха и волейболния тим Локомотив Авиа, а сега предстоят и мачове в елита на българския баскетбол?

- Видях подкрепата на публиката на Локомотив. Сега ми предстои и да я усетя като треньор на отбора. Както нашето ръководство каза пред играчите – те са не само шестият играч, те се превръщат дори и в седмият.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg