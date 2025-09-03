Гергана Павлова достигна до осминафиналите на единично жени на турнир в Словакия

Гергана Павлова се класира за осминафиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Лашко (Словения). Поставената под номер 3 в схемата българка надделя над Анна Бхатия (Англия) с 21:14, 22:20 за 31 минути. Следващата й съперничка ще бъде Юлиане Пирон (Франция). Рая Пашова загуби във втория кръг от Александра Веславович (Полша) с 16:21, 19:21 за половин час на корта.

Павлова и Пашова ще играят и на двойки, а в първия си мач излизат утре срещу представителките на домакините Аня Блажина и Ариана Корент.

Останалите българи днес допуснаха поражения. На двойки Иван Русев и Красимир Тодоров отстъпиха пред датчаните Йеспер Кристенсен и Николай Ласен с 13:21, 6:21 з 25 минути.

На единично Денис Маринов премина квалификациите при мъжете, но в първия кръг загуби от Ильо Ван Делсен (Белгия) в оспорван двубой с 21:19, 16:21, 11:21 за 56 минути. Илиян Стойнов допусна поражение във втория кръг от испанеца Мигел Естеве с 16:21, 16:21, а Цветомир Стоянов беше надигран от Сид Палакал (Англия) с 21:19, 21:18.