Италианецът Лоренцо Каталдо спечели четвъртия етап от Обиколката на България

  • 3 сеп 2025 | 19:16
Италианецът Лоренцо Каталдо от отбора на Граняно Спортинг клуб спечели четвъртия етап от 72-рото издание на Обиколката на България - 194,5 километра от Троян до Сливен. Каталдо триумфира в най-дългия етап в тазгодишното издание на състезанието, като се наложи във финалния спринт, в който бе цялата основна група. Той финишира за 4 часа, 30 минути и 13 секунди. За Каталдо това е втора етапна победа след успеха му в първия етап от Приморско до Бургас.

Втори на секунда финишира германецът Даниел Шраг от тима на Макссолар, а колумбиецът Мигел Анхел Рубиано от отбора на Биалини се нареди трети. Носителят на "жълтата фланелка" Никифорос Арваниту (Юнайтед Шипинг) приключи на пето място, което му позволи да запази лидерската позиция преди заключителния пети етап от Обиколката на България в утрешния ден. Гръцкият колоездач има преднина от 19 секунди пред германците Доминик Рьобер (Беноти) и Юлиан Бореш (РЕМБЕ рад-нет), които поделят втората позиция.

Арваниту е лидер и в класирането за "бялата фланелка", която се връчва на най-добрия състезател до 23 години.

Обиколката на България ще завърши в четвъртък с етап, който е с начало и край в Сливен. Неговата дължина е 113,9 километра, като състезателите ще карат по кръгов маршрут.

