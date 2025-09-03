Ивайла Бакалова: Трябва да сме подготвени много добре физически за мачовете в Еврокъп

Баскетболистката на Берое Ивайла Бакалова, която бе част от националния отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години на Европейското първенство в дивизия "Б" в Литва, заяви пред официалната страница на клуба във Фейсбук, че вече има достатъчно самочувствие да играе съществена роля в състава на старозагорския клуб.

“За мен новото първенство е от изключителна важност. Водим подготовка за него на много добро ниво. От три години съм в Берое. Убедена съм, че вече имам достатъчно самочувствие да поема по-голяма отговорност и да играя по-съществена роля в състава.

Отборът на Монтана сме го побеждавали в предишните мачове помежду ни. Рилски спортист също. Ето защо шансовете на Берое да запише успех над двата ни съперника са големи”, сподели Бакалова.

Тя коментира и предстоящото участие на тима в турнира Еврокъп: “Трябва да сме подготвени много добре физически за мачовете в Еврокъп, за да сме готови за здравите сблъсъци, които ни чакат там. Падна ни се тежка, но не и непреодолима група. Имаме своите шансове да излезем с чест от нея”.

"Участието на Европейското първенство до 18 години ми показа, че трябва да работя много повече върху себе си, за да съм на нивото на европейския баскетбол. Трябва да заякна още физически. Ето защо, ще наблегна на работата си във фитнеса. В игрово отношение трябва да подобря отиграванията си под коша", каза Бакалова по повод представянето си с националния отбор на страната.

"Пожелавам на нашите фенове да идват да ни подкрепят в залата. Благодаря им, че са толкова отдадени на баскетбола", добави Ивайла Бакалова.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Фейсбук