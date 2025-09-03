Румънско крило очаква дa се появи за "моряците"

След тежката контузия, която получи през изминалия сезон, и претърпяната операция на скъсани кръстни връзки, Андреяс Калкан очаква да попадне в групата за домакинския мач срещу Добруджа след паузата в първенството. Румънското крило практически пропусна целия пролетен полусезон, но към момента тренира интензивно със своите съотборници.

Треньорският щаб на "моряците" все още не бърза с неговата поява на терена, за да избегне евентуално усложнение в процеса на възстановяване. В началото Калкан остави отлични впечатления с дрибльорските си качества по дясното крило. Черно море се нуждае от повече свежест в предни позиции, а румънецът е точно такъв тип играч, който може да внесе нужната бързина и острота в атаката.

"Чувствам се добре и правя всичко възможно да съм на 100% готов. С нетърпение очаквам да дебютирам през новия сезон и още в следващия официален мач на отбора", заяви лаконично за Sportal.bg Андреяс Калкан.



Пламен Трендафилов