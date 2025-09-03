Популярни
»
  Sportal.bg
  Португалия
  3. На базата на Португалия откриха паметник в памет на Диого Жота

На базата на Португалия откриха паметник в памет на Диого Жота

  • 3 сеп 2025 | 14:49
  • 176
  • 1
Паметник в чест на Диого Жота бе издигнат на базата на националния отбор на Португалия, обявиха от пресслужбата на организацията. Вчера избраниците на Роберто Мартинес почетоха паметта на Жота, брат му Андре Силва и бившия национал Жорже Коща, който почина през август.

На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания. Колата, която футболистът на Ливърпул управляваше, превиши ограничението на скоростта. По време на изпреварване гумата на колата се спука, след което футболистът загуби контрол.

