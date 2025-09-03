Кондиционният треньор на Овечкин: Бъдете готови, звярът идва скоро!

Нападателят на Вашингтон Александър Овечкин тренира в родината си Русия преди да отлети за САЩ по-късно през седмицата, съобщава matchtv.ru. Легендарният хокеист ще замине за американската столица на 5 септември, за да започне подготовката си за новия сезон в НХЛ.

"НХЛ, Бъдете готови. Звярът идва скоро“, написа кондиционният треньор на Овечкин Павел Бурлаченко в социалните мрежи.

Овечкин играе за Вашингтон от 2005 година, след като бе избран от Кепитълс под номер 1 в драфта новаците. През сезон 2024/2025 нападателят подобри рекорда на Уейн Грецки за брой голове в редовния сезон на НХЛ. 39-годишният руснак в момента има 897 попадения.

Овечкин участва в прощалния мач "The Magic Game" на друга голяма руска хокейна звезда Павел Дацюк в Екатеринбург на 30 август. Той беше част от състава на двукратния носител на Купа "Стенли" с Детройт, световен и олимпийски шампион Дацюк, като се отличи с хеттрик и две асистенции. Със същото постижение завърши и Иля Ковалчук, а самият Дацюк, 47-годишен, който беше известен с прякора "Магьосника" (The Magic Man) в годините си в НХЛ, добави две попадения и две асистенции за успеха на техния състав с 13:8.

За победителите, които играха в червено, участваха още хокеисти като Валери Каменски Вячеслав Фетисов, Сергей Фьодоров, Николай Хабибулин и други. В селекцията на противниковия отбор на "белите" пък се влючиха Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Александър Сьомин, Максим Афиногенов, Никита Гусев, Василий Кошечкин и други.