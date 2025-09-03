Златка Маданкова: Предстои ни надлъгване в битката за върха

Популярни
"Предстои ни надлъгване в битката за върха", заяви баскетболистката на Берое (Стара Загора) Златка Маданкова по повод очакванията си за новия сезон.

"Зелено-белите екипи ни задължават винаги да се борим за първото място. Шансовете ни да бъдем на върха в края на първенството са много големи. Млад и амбициозен отбор сме. Надъхани сме да се покажем и докажем. Берое, Монтана и Рилски спортист са равностойни. Предстои ни надлъгване в битката за върха. Високата конкуренция ще ни помогне да израстваме и да се развиваме като баскетболистки", каза Маданкова в интервю за официалния профил на старозагорския клуб в социалната платформа Фейсбук.

"Шансовете ни за добра изява в турнира Еврокъп са налице. Падна ни се в общи линии приемлива група. Френският отбор е големият фаворит в нея. Той е носителят на Еврокъп, което говори достатъчно за класата му. Срещу другите опоненти обаче шансовете ни са равни. И те, като нас, са изградени от млади състезателки. Това ни прави равностойни. Млади сме. Всички имаме позитивна енергия. Ще го покажем и на игрището. Амбицията ни е да сме винаги първи, независимо на кой фронт се изявяваме", добави Златка Маданкова и се обърна към феновете на старозагорския отбор:

"Бъдете винаги с нас, както ние сме с вас. Надяваме се, с игрите си да запалим още повече деца да играят баскетбол. Надявам се на сезон без контузии и всеки следващ сезон да е по-успешен за мен от предходния."

