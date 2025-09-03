Волейболистки на Левски се присъединиха към подготовката на Валефолия Мегабокс

Четири български волейболистки на Левски София тренират заедно с отбора на италианския първодивизионен тим Ваиефолия Мегабокс.

Без националките, които играят с отборите си на Световното първенство за жени в Тайланд, в залата за фитнес на Валефолия тренират Валентина Бартолучи, Ерблира Бичи, Божана Бутиган, Соня Канди, Федерика Карлети, Киара Де Бортоли, Алис Федуци, Цветомира Миткова и Аделина Унгуряну, както и 4 млади състезателки от Левски София, един от най-добрите отбори в българската лига.

Към тима, воден от Андреа Пистола и неговия щаб, се присъединиха Мария Златанова (посрещачка 2006 г.), Габриела Жекова (посрещачка 2007 г.) и Лиана Василева (разпределителка 2008 г.), докато Божидара Иванова (централна блокировачка 2009 г.) е във Валефолия, завършвайки възстановяването си от контузия.

Левски София има партньорство с отбора на Валефолия Мегабокс и от този сезон за тима в Италия ще играят Микаела Стоянова и Цветомира Миткова.

„Сътрудничеството с Левски София продължава и тази година ни донесе някои интересни млади състезателки, които освен че натрупват ценен опит с нас, ни помагат да поддържаме високо ниво на тренировки и ни позволяват да работим с най-добрите състезателки в системата 6 на 6. Те са посрещачки, диагонал и разпределителка. Освен това имаме централна блокировачка, която е на гости, въпреки че е контузена, за да предоставим нашите рехабилитационни умения на нея и на Левски”, заяви спортният директор Алесио Симоне.