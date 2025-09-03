Българското участие на най-големия турнир по Dota 2 започва утре

През утрешния ден ще бъде дадено официалното начало на най-големия турнир по Dota 2 за годината - The International. Шампионатът е де факто световно първенство по заглавието, а тази година можем да се радваме на българско участие, което още утре ще може да се гледа на най-голямата сцена по играта.

Родната чест ще защитава Божидар "bzm" Богданов, който в момента носи екипа на Tundra Esports. Състезанието ще се проведе в Хамбург, Германия, като утре от 11 часа българинът ще се срещне с отбора на Yakotou Brothers, които съвсем наскоро си спечелиха място, след като остана една свободна позиция сред участниците.

Както вече стана ясно, от лагера на Tundra изпитват проблеми, тъй като ще се наложи да играят с австриецът Тобиас "Tobi" Бюхнер, който имаше само няколко дни да се подготви за TI 25.