Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Българското участие на най-големия турнир по Dota 2 започва утре

Българското участие на най-големия турнир по Dota 2 започва утре

  • 3 сеп 2025 | 11:29
  • 247
  • 0
Българското участие на най-големия турнир по Dota 2 започва утре

През утрешния ден ще бъде дадено официалното начало на най-големия турнир по Dota 2 за годината - The International. Шампионатът е де факто световно първенство по заглавието, а тази година можем да се радваме на българско участие, което още утре ще може да се гледа на най-голямата сцена по играта.

Родната чест ще защитава Божидар "bzm" Богданов, който в момента носи екипа на Tundra Esports. Състезанието ще се проведе в Хамбург, Германия, като утре от 11 часа българинът ще се срещне с отбора на Yakotou Brothers, които съвсем наскоро си спечелиха място, след като остана една свободна позиция сред участниците.

Както вече стана ясно, от лагера на Tundra изпитват проблеми, тъй като ще се наложи да играят с австриецът Тобиас "Tobi" Бюхнер, който имаше само няколко дни да се подготви за TI 25.

Следвай ни:

Още от eSports

GeoGuessr още веднъж показа огромното си развитие като електронен спорт

GeoGuessr още веднъж показа огромното си развитие като електронен спорт

  • 2 сеп 2025 | 17:16
  • 421
  • 0
NAVI със светкавични рокади след кошмарния дебют в LEC

NAVI със светкавични рокади след кошмарния дебют в LEC

  • 2 сеп 2025 | 14:38
  • 681
  • 0
Конфликт на интереси разтърсва МОК преди първите Олимпийски игри по eSports

Конфликт на интереси разтърсва МОК преди първите Олимпийски игри по eSports

  • 2 сеп 2025 | 13:33
  • 707
  • 0
ECSTATIC представи нов снайперист

ECSTATIC представи нов снайперист

  • 2 сеп 2025 | 11:08
  • 456
  • 0
Virtus.Pro финализира обновения си състав

Virtus.Pro финализира обновения си състав

  • 1 сеп 2025 | 17:36
  • 815
  • 0
Официално: Astralis си върна magisk

Официално: Astralis си върна magisk

  • 1 сеп 2025 | 14:46
  • 436
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 54161
  • 58
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 6139
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 2986
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 32546
  • 51
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 32304
  • 15
Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

  • 3 сеп 2025 | 06:36
  • 18641
  • 0