Манел Капе срещу Брандън Ройвал главният двубой за последното събитие на UFC за 2025 г.

Претендентите в категория муха ще оглавят последното за 2025 г. събитие на UFC. Брандън Ройвал и Манел Капе отново са насрочени за двубой, който ще закрие кампанията на UFC за 2025 година.

Майк Хек от MMA Fighting потвърди от източници, запознати с мача, че Ройвал (17-8) и Капе (21-7) официално са пренасрочени да се срещнат в главното събитие на UFC Vegas 112 – последното шоу на UFC за годината. Новината беше съобщена първо от Eurosport.

Претендентите в дивизията до 57 килограма се надяват, че третият опит за организиране на двубоя им ще бъде успешен. Преди това те трябваше да се бият през март (Ройвал се оттегли поради контузия), а след това и през юни на UFC 317, но тогава Капе се оттегли заради травма. Сега те получават нов шанс да се състезават, като на карта е заложена и възможност за двубой за титлата.

Ройвал се връща в октагона след загуба с решение от намиращия се в страхотна форма Джошуа Ван.

Преди този неуспех Ройвал имаше две поредни победи и общо пет в последните си шест битки, включително победи с разделено съдийско решение над бившия шампион Брандън Морено и японеца Тацуро Таира. Преди това той се би за златото в категория „муха“ на UFC 296, където беше надигран в пет рунда от настоящия шампион Александре Пантожа.

Бившият шампион на RIZIN Манел Капе идва след два поредни нокаута над Асу Алмабаев и Бруно „Bulldog“ Силва и е спечелил шест от последните си седем битки.