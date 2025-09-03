Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Манел Капе срещу Брандън Ройвал главният двубой за последното събитие на UFC за 2025 г.

Манел Капе срещу Брандън Ройвал главният двубой за последното събитие на UFC за 2025 г.

  • 3 сеп 2025 | 11:10
  • 247
  • 0

Претендентите в категория муха ще оглавят последното за 2025 г. събитие на UFC. Брандън Ройвал и Манел Капе отново са насрочени за двубой, който ще закрие кампанията на UFC за 2025 година.

Майк Хек от MMA Fighting потвърди от източници, запознати с мача, че Ройвал (17-8) и Капе (21-7) официално са пренасрочени да се срещнат в главното събитие на UFC Vegas 112 – последното шоу на UFC за годината. Новината беше съобщена първо от Eurosport.

Претендентите в дивизията до 57 килограма се надяват, че третият опит за организиране на двубоя им ще бъде успешен. Преди това те трябваше да се бият през март (Ройвал се оттегли поради контузия), а след това и през юни на UFC 317, но тогава Капе се оттегли заради травма. Сега те получават нов шанс да се състезават, като на карта е заложена и възможност за двубой за титлата.

Ройвал се връща в октагона след загуба с решение от намиращия се в страхотна форма Джошуа Ван.

Преди този неуспех Ройвал имаше две поредни победи и общо пет в последните си шест битки, включително победи с разделено съдийско решение над бившия шампион Брандън Морено и японеца Тацуро Таира. Преди това той се би за златото в категория „муха“ на UFC 296, където беше надигран в пет рунда от настоящия шампион Александре Пантожа.

Бившият шампион на RIZIN Манел Капе идва след два поредни нокаута над Асу Алмабаев и Бруно „Bulldog“ Силва и е спечелил шест от последните си седем битки.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Марио Петров: Вярата ме спаси, а инцидентът ме промени завинаги!

Марио Петров: Вярата ме спаси, а инцидентът ме промени завинаги!

  • 2 сеп 2025 | 18:31
  • 1716
  • 0
Скандалната Лин няма да участва на Световното по бокс

Скандалната Лин няма да участва на Световното по бокс

  • 2 сеп 2025 | 15:24
  • 1093
  • 0
Шест медала за България на Мултиевропейското първенство по таекуондо в Сърбия

Шест медала за България на Мултиевропейското първенство по таекуондо в Сърбия

  • 2 сеп 2025 | 10:30
  • 722
  • 0
Имане Хелиф обжалва пред КАС решението на Световен бокс да въведе тестове за пол

Имане Хелиф обжалва пред КАС решението на Световен бокс да въведе тестове за пол

  • 1 сеп 2025 | 20:32
  • 1846
  • 1
Колби Ковингтън набеляза две имена за завръщането си в UFC

Колби Ковингтън набеляза две имена за завръщането си в UFC

  • 1 сеп 2025 | 18:26
  • 1861
  • 0
Един от най-великите британски боксьори в тежка категория почина на 75 години

Един от най-великите британски боксьори в тежка категория почина на 75 години

  • 1 сеп 2025 | 17:55
  • 7409
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 54133
  • 58
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 6123
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 2959
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 32528
  • 51
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 32282
  • 15
Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

  • 3 сеп 2025 | 06:36
  • 18633
  • 0