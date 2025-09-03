Марина Мороз е със спрени състезателни права заради положителна допинг проба

Състезателката на UFC в категория муха Марина Мороз няма да бъде видяна в октагона поне до следващото лято.

Във вторник от UFC обявиха, че 33-годишната Мороз е приела едногодишно наказание, след като е дала две положителни допинг проби. Пробите са взети от "Combat Sports Anti-Doping" (CSAD), която ръководи програмата на UFC, на 25 юни и отново на 16 юли. Мороз е дала положителна проба за мелдоний – забранено вещество от класа на хормоните и метаболитните модулатори.

Според CSAD Мороз е предоставила документи, че е приемала мелдоний по лекарско предписание за лечение на медицински симптоми. Въпреки това, тя не е уведомила надлежно UFC или CSAD, което е довело до спирането на състезателните ѝ права. От UFC заявиха, че тъй като Мороз не е била уведомена за първата положителна проба към момента на вземането на втората, двата положителни теста се считат за едно нарушение съгласно антидопинговата политика на UFC.

Мороз ще има право да се състезава отново от 17 юли 2025 г.

Мороз (11-6 MMA, 6-6 UFC) се намира в труден период в кариерата си, като е загубила последните си три битки – срещу Дженифър Мая (2022 г.), Карине Силва (2023 г.) и Джоан Ууд (2024 г.).