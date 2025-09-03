Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Марина Мороз е със спрени състезателни права заради положителна допинг проба

Марина Мороз е със спрени състезателни права заради положителна допинг проба

  • 3 сеп 2025 | 11:02
  • 243
  • 0
Марина Мороз е със спрени състезателни права заради положителна допинг проба

Състезателката на UFC в категория муха Марина Мороз няма да бъде видяна в октагона поне до следващото лято.

Във вторник от UFC обявиха, че 33-годишната Мороз е приела едногодишно наказание, след като е дала две положителни допинг проби. Пробите са взети от "Combat Sports Anti-Doping" (CSAD), която ръководи програмата на UFC, на 25 юни и отново на 16 юли. Мороз е дала положителна проба за мелдоний – забранено вещество от класа на хормоните и метаболитните модулатори.

Според CSAD Мороз е предоставила документи, че е приемала мелдоний по лекарско предписание за лечение на медицински симптоми. Въпреки това, тя не е уведомила надлежно UFC или CSAD, което е довело до спирането на състезателните ѝ права. От UFC заявиха, че тъй като Мороз не е била уведомена за първата положителна проба към момента на вземането на втората, двата положителни теста се считат за едно нарушение съгласно антидопинговата политика на UFC.

Мороз ще има право да се състезава отново от 17 юли 2025 г.

Мороз (11-6 MMA, 6-6 UFC) се намира в труден период в кариерата си, като е загубила последните си три битки – срещу Дженифър Мая (2022 г.), Карине Силва (2023 г.) и Джоан Ууд (2024 г.).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Марио Петров: Вярата ме спаси, а инцидентът ме промени завинаги!

Марио Петров: Вярата ме спаси, а инцидентът ме промени завинаги!

  • 2 сеп 2025 | 18:31
  • 1716
  • 0
Скандалната Лин няма да участва на Световното по бокс

Скандалната Лин няма да участва на Световното по бокс

  • 2 сеп 2025 | 15:24
  • 1093
  • 0
Шест медала за България на Мултиевропейското първенство по таекуондо в Сърбия

Шест медала за България на Мултиевропейското първенство по таекуондо в Сърбия

  • 2 сеп 2025 | 10:30
  • 721
  • 0
Имане Хелиф обжалва пред КАС решението на Световен бокс да въведе тестове за пол

Имане Хелиф обжалва пред КАС решението на Световен бокс да въведе тестове за пол

  • 1 сеп 2025 | 20:32
  • 1846
  • 1
Колби Ковингтън набеляза две имена за завръщането си в UFC

Колби Ковингтън набеляза две имена за завръщането си в UFC

  • 1 сеп 2025 | 18:26
  • 1861
  • 0
Един от най-великите британски боксьори в тежка категория почина на 75 години

Един от най-великите британски боксьори в тежка категория почина на 75 години

  • 1 сеп 2025 | 17:55
  • 7407
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 54126
  • 58
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 6118
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 2951
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 32520
  • 51
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 32278
  • 15
Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

  • 3 сеп 2025 | 06:36
  • 18633
  • 0