  3. Никол Маркова и Дейвид Пенев спечелиха турнира по плажен волейбол за купа Русе 2025 при 38 градуса

  • 3 сеп 2025 | 10:58
Приключи двудневният турнир по плажен волейбол за смесени двойки през настоящата година. Той се игра за купа Русе 2025 на Mack’s Arena Ruse в събота и неделя при много трудни условия. Вчера в Русе температурата достигна 38 градуса, а днес при силен вятър и дъжд, както и при стойност около 21 градуса, спортната проява завърши успешно.

Първи се класираха Никол Маркова и Дейвид Пенев, които надделяха на финала над двойката Александра Крумова и Ангел Павлов. На трето място се класираха Габриела Петкова и Александър Илиев, побеждавайки в малкият финал Мариела Великова и Добромир Добрев.

За MVP на турнира бяха избрани Габриела Петкова и Дейвид Пенев. Наградите – купи, медали и специално приготвени материални призове, връчи Калоян Георгиев – собственик на Маск’s арена. Приветствие към всички участници в началото на турнира вчера отправи заместник – кметът на Община Русе Борислав Рачев.

Организаторите благодариха на всички участници, които се включиха в трудната надпревара.

rousse.info

