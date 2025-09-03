Никол Маркова и Дейвид Пенев спечелиха турнира по плажен волейбол за купа Русе 2025 при 38 градуса

Приключи двудневният турнир по плажен волейбол за смесени двойки през настоящата година. Той се игра за купа Русе 2025 на Mack’s Arena Ruse в събота и неделя при много трудни условия. Вчера в Русе температурата достигна 38 градуса, а днес при силен вятър и дъжд, както и при стойност около 21 градуса, спортната проява завърши успешно.

￼

Първи се класираха Никол Маркова и Дейвид Пенев, които надделяха на финала над двойката Александра Крумова и Ангел Павлов. На трето място се класираха Габриела Петкова и Александър Илиев, побеждавайки в малкият финал Мариела Великова и Добромир Добрев.

За MVP на турнира бяха избрани Габриела Петкова и Дейвид Пенев. Наградите – купи, медали и специално приготвени материални призове, връчи Калоян Георгиев – собственик на Маск’s арена. Приветствие към всички участници в началото на турнира вчера отправи заместник – кметът на Община Русе Борислав Рачев.

Организаторите благодариха на всички участници, които се включиха в трудната надпревара.

rousse.info