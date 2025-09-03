Гергана Маданкова: Стартираме мотивирани, готови сме за нови победи и приключения

Баскетболистката на Берое (Стара Загора) Гергана Маданкова заяви пред официалната страница на клуба в платформата Фейсбук, че отборът започва новия сезон мотивиран и готов за победи и нови приключения.

"Стартираме мотивирани. Готови сме за нови победи и за нови приключения. Отборът в общи линии запази познатото си ядро. Вярвам, че с новите попълнения можем да постигнем много високи резултати.

Очертава се много интересен сблъсък за върха в първенството между Берое, Монтана и Рилски спортист. Ще дадем всичко от себе си в тренировките. Убедена съм, че шансовете ни в борбата за титлата са големи. Конкуренцията не ни плаши. Напротив, стимулира ни да продължаваме да се изграждаме като състезателки.

С тренировки и упоритост имаме сили за добро представяне в Еврокъп. Можем да прескочим груповата фаза. Ако работим и играем като отбор, сме способни да го постигнем.

Ще тренирам здраво и ще направя добър сезон. Благодаря на феновете на Берое, че ни подкрепят и са винаги до нас. Те са шестият ни играч и искам да им донесем още повече успехи. Надявам се, че още деца ще открият магията на баскетбола, а също така и да привлечем още фенове в залата", заяви тя.

Вчера баскетболистката Евгения Василева каза, че се надява да може да помогне за доброто представяне на Берое Стара Загора през новия сезон. Треньорът Тодор Тенев, част от тандема начело на женския баскетболен тим на Берое заедно с Албена Хубенова, коментира, че отборът ще отстоява високите си стандарти.