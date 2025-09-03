Идеалната единайсеторка на свободните агенти

Приключи летният трансферен прозорец, в който английската Премиър лийг отново бе основен двигател. Трите най-скъпи трансфера (Александър Исак, Флориан Вирц и Юго Екитике) бяха осъществени от Ливърпул, а осем от десетте най-големи сделки носеха английски почерк.
Въпреки това има много играчи, които след затварянето на летния прозорец в основните европейски първенства все още са без отбор. Ето и един идеален състав от свободни агенти към днешна дата, съставен от "Мундо Депортиво":
Вратар - Висенте Гуаита (38 години)
Името му се спрягаше за подсилване на вратарските постове на Валенсия и Елче, след като договорът му със Селта изтече. През миналия сезон той изигра 34 мача, в които запази осем сухи мрежи.
Десен бек - Рик Карсдорп (30 години)
Жозе Моуриньо стигна дотам да каже, че е „предал“ съотборниците си заради слабото му представяне в Рома. Последният му клуб беше ПСВ Айндховен.
Централен защитник - Такехиро Томиясу (26 години)
Контузиите помрачиха престоя му в Арсенал, за който записа 84 мача за четири сезона. През 2021 г. той струваше над 18 милиона евро.
Централен защитник - Курт Зума (30 години)
11 пъти национал на Франция и шампион на Шампионската лига и Премиър лийг с Челси. Изкара престой под наем в саудитския Ал-Ороба от Уест Хам Юнайтед, който през лятото на 2021 г. плати 35 милиона евро за услугите му.
Ляв бек - Серхио Регилон (28 години)
Изигра шест мача за националния отбор на Испания по времето на Луис Енрике. Раздели се с Тотнъм Хотспър след пет години и три периода под наем в Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед и Брентфорд.
Опорен полузащитник - Ориол Ромеу (33 години)
Споразумението за прекратяване на договора му с ФК Барселона беше необходимо за картотекирането на Жерар Мартин или Руни Барджи. Той изигра 31 мача по време на наема си в Жирона, шест от които в Шампионската лига.
Вътрешен полузащитник - Кристиан Ериксен (33 години)
Сложи край на престоя си в Манчестър Юнайтед след три години с повече сенки, отколкото светлина. Това лято името му се свързваше с Еспаньол.
Вътрешен полузащитник - Оскар Родригес (27 години)
Бивш играч на Севиля, Хетафе, Селта и Леганес, с който записа 32 мача през миналия сезон (един гол и четири асистенции). Истинска заплаха при статични положения.
Дясно крило - Хаким Зиеш (32 години)
Според вестник „As“ Елче, който все още има свободни места в състава си след затварянето на пазара, поддържа жива опцията за привличането му. Това би било истински удар.
Ляво крило - Лоренцо Инсиние (34 години)
Европейски шампион с Италия през 2021 г., наскоро се раздели с Торонто. Бъдещето му може да е свързано с Парма на Карлос Куеста.
Централен нападател - Карл Токо Екамби (32 години)
Остави добри спомени от престоя си във Виляреал, за който отбеляза 24 гола за година и половина. След това премина през Лион, Рен, Абха и Ал-Етифак.
Снимки: Gettyimages