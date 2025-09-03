Идеалната единайсеторка на свободните агенти

Приключи летният трансферен прозорец, в който английската Премиър лийг отново бе основен двигател. Трите най-скъпи трансфера (Александър Исак, Флориан Вирц и Юго Екитике) бяха осъществени от Ливърпул, а осем от десетте най-големи сделки носеха английски почерк.

Въпреки това има много играчи, които след затварянето на летния прозорец в основните европейски първенства все още са без отбор. Ето и един идеален състав от свободни агенти към днешна дата, съставен от "Мундо Депортиво":

Вратар - Висенте Гуаита (38 години)

Името му се спрягаше за подсилване на вратарските постове на Валенсия и Елче, след като договорът му със Селта изтече. През миналия сезон той изигра 34 мача, в които запази осем сухи мрежи.

Десен бек - Рик Карсдорп (30 години)

Жозе Моуриньо стигна дотам да каже, че е „предал“ съотборниците си заради слабото му представяне в Рома. Последният му клуб беше ПСВ Айндховен.

Централен защитник - Такехиро Томиясу (26 години)

Контузиите помрачиха престоя му в Арсенал, за който записа 84 мача за четири сезона. През 2021 г. той струваше над 18 милиона евро.

Централен защитник - Курт Зума (30 години)

11 пъти национал на Франция и шампион на Шампионската лига и Премиър лийг с Челси. Изкара престой под наем в саудитския Ал-Ороба от Уест Хам Юнайтед, който през лятото на 2021 г. плати 35 милиона евро за услугите му.

Ляв бек - Серхио Регилон (28 години)

Изигра шест мача за националния отбор на Испания по времето на Луис Енрике. Раздели се с Тотнъм Хотспър след пет години и три периода под наем в Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед и Брентфорд.

Опорен полузащитник - Ориол Ромеу (33 години)

Споразумението за прекратяване на договора му с ФК Барселона беше необходимо за картотекирането на Жерар Мартин или Руни Барджи. Той изигра 31 мача по време на наема си в Жирона, шест от които в Шампионската лига.

Вътрешен полузащитник - Кристиан Ериксен (33 години)

Сложи край на престоя си в Манчестър Юнайтед след три години с повече сенки, отколкото светлина. Това лято името му се свързваше с Еспаньол.

Вътрешен полузащитник - Оскар Родригес (27 години)

Бивш играч на Севиля, Хетафе, Селта и Леганес, с който записа 32 мача през миналия сезон (един гол и четири асистенции). Истинска заплаха при статични положения.

Дясно крило - Хаким Зиеш (32 години)

Според вестник „As“ Елче, който все още има свободни места в състава си след затварянето на пазара, поддържа жива опцията за привличането му. Това би било истински удар.

Ляво крило - Лоренцо Инсиние (34 години)

Европейски шампион с Италия през 2021 г., наскоро се раздели с Торонто. Бъдещето му може да е свързано с Парма на Карлос Куеста.

Централен нападател - Карл Токо Екамби (32 години)

Остави добри спомени от престоя си във Виляреал, за който отбеляза 24 гола за година и половина. След това премина през Лион, Рен, Абха и Ал-Етифак.

