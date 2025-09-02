Български финал във виртуалната Световна купа

Феновете на алпийския сноуборд от целия свят избраха да има български финал във виртуалната световна купа на FIS в Instagram. Един срещу друг в битка за сърцата на любителите на този спорт се изправят големите ни звезди на Радослав Янков и Тервел Замфиров. На полуфинала Янков надви по гласове Арвид Аунер (Ав), а Замфиров се наложи над италианският ас Маурицио Бормолини. Битката за любовта на феновете ще започне скоро, но е ясно, че победителят ще е българин. Да си пожелаем същият финал и на олимпиадата в Милано и Кортина!