Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 15 години

Септември - Спартак (Варна) 1:0
1:0 Александър Тошев (37')
Славия - Локомотив (Пловдив) 2:1
1:0 Александър Тричков (16')
2:0 Десислав Иванов (31')
2:1 Марио Баев (42')
ЦСКА - Добруджа 6:1
1:0 Стефан Боцев (7')
2:0 Петър Цуков (24')
2:1 Велизар Иванов (30')
3:1 Петър Цуков (34')
4:1 Стефан Боцев (36')
5:1 Петър Цуков (62')
6:1 Петър Цуков (76')
Ботев (Пловдив) - Шипка Старс 2:0
1:0 Теодор Матев (1')
2:0 Иван Бичовски (75')
Лудогорец - Дунав 7:1
1:0 Даниел Рангелов (2')
2:0 Михаил Младенов (9')
3:0 Денислав Петров (13')
4:0 Денислав Петров (15')
5:0 Йоан Йорданов (30')
5:1 Павел Бонев (33')
6:1 Николай Тодоров (51')
7:1 Иван Пуцов (63')
Национал - Левски 1:1
0:1 Ландон Йескас (7') д
1:1 Иван Дедев (61') д
ЦСКА 1948 - Черно море 2:0
1:0 Мартин Данчев (54')
2:0 Алекс Йорданов (58')
Академик (Пловдив) - Етър 4:1
1:0 Теодор Вълчев (14')
2:0 Кристиан Терзийски (31')
3:0 Пресиан Томов (45')
4:0 Аксел Рафетов (53') аг
4:1 Цветомир Цанков (80')