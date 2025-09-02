Популярни
Вход / Регистрирай се

Звездната селекция на Испания пристигна в България, на живо с атмосферата от летището и пред хотела
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 2 сеп 2025 | 20:12
  • 225
  • 0

Септември - Спартак (Варна) 1:0
1:0  Александър Тошев (37')

Славия - Локомотив (Пловдив) 2:1
1:0 Александър Тричков (16')
2:0 Десислав Иванов (31')
2:1 Марио Баев (42')

ЦСКА - Добруджа 6:1
1:0 Стефан Боцев (7')
2:0 Петър Цуков (24')
2:1 Велизар Иванов (30')
3:1 Петър Цуков (34')
4:1 Стефан Боцев (36')
5:1 Петър Цуков (62')
6:1 Петър Цуков (76')

Ботев (Пловдив) - Шипка Старс 2:0
1:0 Теодор Матев (1')
2:0 Иван Бичовски (75')

Лудогорец - Дунав 7:1
1:0 Даниел Рангелов (2')
2:0 Михаил Младенов (9')
3:0 Денислав Петров (13')
4:0 Денислав Петров (15')
5:0 Йоан Йорданов (30')
5:1 Павел Бонев (33')
6:1 Николай Тодоров (51')
7:1 Иван Пуцов (63')

Национал - Левски 1:1
0:1 Ландон Йескас (7') д
1:1 Иван Дедев (61') д

ЦСКА 1948 - Черно море 2:0
1:0 Мартин Данчев (54')
2:0 Алекс Йорданов (58')

Академик (Пловдив) - Етър 4:1
1:0 Теодор Вълчев (14')
2:0 Кристиан Терзийски (31')
3:0 Пресиан Томов (45')
4:0 Аксел Рафетов (53') аг
4:1 Цветомир Цанков (80')

България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

Левски организира кастинг за деца

Сърбин ще ръководи България - Испания

Талантлив бранител поднови договора си с Берое

Неделев даде старт на четвъртия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив)

Защитник на Добруджа с тежка контузия

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Испания пристигна за битката с България, гледайте тук!

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

