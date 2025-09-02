Бивш френски национал сменя ПСЖ с Катар

Централният бранител на ПСЖ Преснел Кимпембе ще напусне тима в посока Катар, информират различни издания. Защитникът, който е част от състава в продължение на десет години, дебютира за парижани през сезон 2014/15 и впоследствие се утвърди като партньор на Маркиньос в сърцето на отбраната. Малко по-късно той спечели доверието и на Дидие Дешан, записвайки 28 двубоя с екипа на Франция. На Световното в Катар той взе участие само в последния мач от груповата фаза за "петлите" срещу Дания, завършил 0:0.

Многото проблеми с контузии в последните няколко години обаче лимитираха участията му до едва едно в Лига 1 през миналата кампания и само 11 година по-рано. Кимпембе има договор за още само една година и от “Парк де Пренс” са взели решение, че няма да разчитат на играча занапред. Кимпембе, който е вече на 30-години ще се отправи за Катар, но не е ясно каква сума ще приберат в Пари Сен Жерман за него.

Снимки: Gettyimages