Отхвърлиха обжалването на Робиньо, остава в затвора до 2033 г.

Робиньо се опита да излезе от затвора само година след като беше екстрадиран от Италия, за да излежи присъдата си за изнасилване. Върховният съд на Бразилия обаче отхвърли новото искане на адвокатите му, така че бившият нападател ще трябва да изтърпи и оставащите осем години от наказанието си.

Върховният съд отхвърли с мнозинство ново искане за освобождаване от затвора, подадено от защитниците на Робиньо. Бившият нападател на „Селесао“, Реал Мадрид и Милан ще остане зад решетките до изтичането на деветгодишната си присъда, наложена от италианската съдебна система за групово изнасилване.

Робиньо е извършил сексуалното престъпление през 2013 г. в нощен клуб в миланския квартал Бикока. Съдът в столицата на Ломбардия го осъди през 2017 г., а присъдата стана окончателна през 2022 г.

41-годишният бразилец, заедно с други свои приятели, е съблазнил 23-годишна млада жена, като ѝ предлагал напитки, докато тя не е могла повече да се съпротивлява. В крайна сметка осъдената група я е завела в гардеробната и членовете ѝ са я изнасилили един по един.

Адвокатите на бившия футболист оспориха законността на задържането, твърдейки, че член 100 от Закона за имиграцията от 2017 г., който урежда изпълнението в Бразилия на присъди, произнесени в чужбина, не може да има обратно действие, както е в случая на Робиньо.

Въпреки това Върховният съд потвърди решението на Висшия съд (с правомощия, подобни на Върховния касационен съд), който призна валидността на присъдата, издадена от италианското правосъдие, и разпореди незабавното изпълнение на наказанието лишаване от свобода в Бразилия, както поискаха властите в Рим.

Окончателно осъден в Италия през 2022 г., Робиньо е в затвора от март 2024 г. в Тремембе, в бразилския щат Сао Пауло. Затворът се смята за образцов и е известен с това, че приютява зад решетките много известни затворници.