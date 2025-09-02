Популярни
  3. Джей Вайн спечели десетия етап от Обиколката на Испания

  • 2 сеп 2025 | 19:05
  • 391
  • 0
Австралиецът Джей Вайн от отбора на Обединените арабски емирства спечели десетия етап от Обиколката на Испания - 175,3 километра от Сендавива до Лара Белагуа.

Вайн стигна до успеха с време от 3 часа, 56 минути и 24 секунди, като го изкова на финалното изкачване към Лара Белагуа. За него това е втора етапна победа в тазгодишната "Вуелта", като така той стана вторият австралиец след Кейдън Гроувс с поне два етапни успеха в две различни издания на Обиколката на Испания.

Втори и трети останаха съотборниците в Мовистар Пабло Кастрийо Сапатер и Хавиер Ромо. Двамата испанци пристигнаха с изоставания от 35 секунди и 1:04 минути, като Ромо бе точно пред групата на претендентите, която бе записана на изоставане от 1:05 минути. В нея бе и датчанинът Йонас Вингегор (Висма Лийз а байк), който с 11-ото си място днес си върна първата позиция в генералното класиране.

Носителят на "червеното трико" Торстейн Трен от Бахрейн-Викториъс загуби над 45 секунди в последните 4 километра от етапа и това го свали до втората позиция в подреждането на 26 секунди от Вингегор. Трети на 38 секунди е португалецът Жоао Алмейда от тима на ОАЕ.

В класирането по точки начело е друг датчанин - Мадс Педерсен (Лидл-Трек), а Джей Вайн е на първата позиция при катерачите.

В сряда е 11-тият етап от Обиколката на Испания. Тя ще се преполови със 157,4-километров полупланински етап с начало и край в Билбао.

