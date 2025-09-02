Георги Георгиев с впечатляващо второ място на международен турнир в Истанбул

Българският състезател Георги Георгиев впечатли на международния турнир ZEKI Istanbul International 9-Ball Open – powered by TAOM, провел се между 28 и 31 август в Турция. В състезание с 193 участници, Георгиев заслужено се нареди на второ място — най-високото постижение сред българите на това ниво.

Финален мач и ключови статистики:

На финала Георгиев бе победен от опитния Макс Лехнер с категоричното 11–3, което отразява един доминиращ ход от страна на победителя.

В полуфинала Георги се наложи над Марио Хе убедителното 10–7, което беше безспорно най-зрелищният момент от турнира.

По пътя към финала Георги демонстрира стабилна форма — с победи над Хейдар Абдулсатар (10–4), Югур Айдын (10–3), Харун Ербей (10–6) и Ясин Картал (10–5).

Обща статистика на Георги през сезона:

До момента той има феноменален процент победи в рамките на 83% от мачовете, като от общо 1 244 изиграни победи в 1 033. При фреймовете — 64% победни позиции от 8 042 победи в 12 526 фрейма.

За 9Ball форматът показва сходни данни — също 83% победи (745/... ), докато 8Ball му носи впечатляващ 88% успех

По-стари успехи на международна сцена:

През 2025 г. Георгиев спечели Seattle Nineball Open — първата му титла от World Nineball Tour (WNT), демонстрирайки своя потенциал на световната сцена.

На UK Open Pool Championship 2025 стигна до Last 16, а преди това записа двукратни класирания до Last 64 на European Open през 2023 и 2024 г.

По данни от AZBilliards, през 2025 г. Георгиев натрупа около $12,080 приходи от турнири, което го поставя в челото на националната класация на AZB money leaderboard.

Значимост за българския билярд:

Участието му на финал сред почти двестата международни участници и убедителният му ход през мачовете подчертават, че Георги не е просто участник — а реален претендент за титли.

Това второ място е едно от най-значимите международни постижения в кариерата му от началото на годината.