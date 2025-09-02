Излъчиха новите републикански шампиони по билярд във Варна

През уикенда на 30 и 31 август 2025 г. Варна бе домакин на едно от най-очакваните събития в календара на Националната федерация по билярд – Републиканското първенство по билярд, дисциплина 9-Ball. Турнирът се проведе в престижния клуб „Django“ и събра елита на българския билярд, както и множество таланти от цялата страна. Атмосферата бе наситена с емоции, а надпреварата предложи драматични обрати и исторически нововъведения.

Лига А – Малчев с титлата, оспорвана битка за медалите

Най-високата дивизия, Лига А, се игра във формат „round robin“, който гарантира равни условия за всички състезатели.

Шампион стана Даниел Малчев (СК Бо и Бо, Петрич), който впечатли с 5 победи и едва 1 загуба. Той завърши с баланс от 70:44 фрейма и ефективност от 63%, което му донесе златото.

Йоан Саламбашев (СК 9 Бол, Пловдив) се нареди втори след серия от силни мачове и агресивна игра.

Бронзовите отличия отидоха при Радослав Милков (СК Бо и Бо, Петрич) и Сашко Димитров (СК Бо и Бо, Петрич), които показаха постоянство и издръжливост.

Сред останалите в топ класирането се откроиха Красимир Камешев (СК ________), Мартин Савов (СК Академията, гр. София), Марио Вълчев (СК БСД, София) и Мирослав Маймарев (СК Габрово, Габрово), които заеха пети позиции и доказаха, че конкуренцията в Лига А е изключително изравнена.

Лига Б – Петков триумфира, силни изяви за Ганев, Стефанов и Динев

Огромен интерес предизвика и Лига Б, в която участие взеха цели 55 състезатели. Форматът „double to single elimination“ („двойна до единична елиминация“) и мачовете до 6 победи („race to 6“) донесоха неповторима динамика и напрежение във всеки кръг.

Шампион стана Живко Петков (СК „Хот Шот“, Бургас), който премина през цялата схема без поражение.

Светослав Ганев (СК Академията, гр. София) завоюва среброто след поредица от силни срещи, в които показа постоянство и характер.

Бронзовите медали спечелиха Велин Стефанов (СК Габрово, Габров) и Николай Динев (СК Американ, София), които заслужено стигнаха до подиума.

Престижните пети места заеха:

Вилиан Саламбашев (СК 9 бол, Пловдив)

Юмер Рашидов (СК Хото Шот, Бургас)

Константин Костадинов (СК СК 9 бол, Пловдив)

Димитър Грънчаров (СК СК 9 бол, Пловдив)

Тези четирима състезатели също оставиха отлични впечатления и показаха, че мястото им сред най-добрите е напълно заслужено.

Шампионатът във Варна бе запомнен и с едно важно нововъведение – за първи път най-интересните срещи бяха излъчвани на живо чрез онлайн стрийм с професионален коментар. Това даде възможност на феновете в цялата страна да проследят драматичните мачове в реално време и да се насладят на експертен анализ.

Излъчването бе високо оценено от общността и беляза нов етап в популяризирането на билярда у нас, доближавайки националните шампионати до международните стандарти.

Републиканското първенство по билярд във Варна за 2025 г. ще остане в историята с отличната организация, оспорваните битки и новите шампиони.