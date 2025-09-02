Популярни
GeoGuessr още веднъж показа огромното си развитие като електронен спорт

  • 2 сеп 2025 | 17:16
  • 63
  • 0
В света на електронните спортове все по-засилено се появява името на едно заглавие, различаващо се доста от традиционните електронни спортове. Става въпрос за играта GeoGuessr, която се основава единствено и само на географските познания на геймърите.

Това обаче, изглежда, по никакъв начин не пречи на играчите да участват в турнири, а наскоро се проведе и поредното световно първенство по играта.

Тазгодишното издание бе спечелено от Раду "Radu C" Касапу, който си спечели над 108 000 долара от наградния фонд. По данни на Esports Charts пиковата гледаемост тази година е достигнала 363 415 зрители, надминавайки тази на миналогодишното издание с над 65 хил. души.

