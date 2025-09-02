Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Наши международни съдии оцениха композициите на родните фигуристи преди началото на сезона

Наши международни съдии оцениха композициите на родните фигуристи преди началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 16:19
  • 227
  • 0
Наши международни съдии оцениха композициите на родните фигуристи преди началото на сезона

В края на месец август в Зимния дворец в София се проведе контролно състезание, на което наши съдии с международни сертификати направиха оглед на композициите за сезон 2025/2026 на български фигуристи.

Участваха три девойки Лиа Любенова, Криста Георгиева и Милена Велчева, трима мъже Александър Златков, Филип Каймакчиев и Лари Луполоувър, като Златков и Луполоувър изиграха само кратките си програми, както и Александра Фейгин.

Най-добрата българска фигуристка представи и двете си програми, поставени от хореограф номер 1 в света за 2024 година Беноа Ришо.

Както е известно, Фейгин единствена завоюва квота за участие при жените на Олимпийските игри в Милано догодина.

"По време на двата дни на контролното, участващите състезатели показаха интересни композиции и заявиха амбиция за достойно представяне през сезона. Надяваме се, че всички ще се съхранят здрави, ще бъдат целеустремени, постоянни и упорити във всяка тренировка, а вътрешната конкуренция ще бъде стимул за високо качество и добри резултати", написаха от централата във Фейсбук.

