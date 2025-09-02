Уесли Со се завърна в топ 10 по ЕЛО, Каймер проби в елитния клуб

Гросмайстор Уесли Со се завърна в топ 10 на рейтинговата листа на ФИДЕ за септември след триумфа си в Купата „Синкуифийлд“ 2025, докато 20-годишният ГМ Винсент Каймер проби в елитния клуб за първи път благодарение на победата си в Ченай Гранд Мастърс 2025.

ГМ Аниш Гири изпадна от топ 10 въпреки второто си място в Ченай, а ГМ Нодирбек Абдусаторов рухна след пет загуби в Сейнт Луис. ГМ Арджун Еригаиси се изкачи до пето място в света, изпреварвайки световния шампион Гукеш Домараджу, въпреки че и двамата имаха разочароващи турнири.

Десетима от най-добрите 13-тима шахматисти в света играха партии, влизащи в рейтинговата листа за септември, което доведе до размествания в класирането.

Трима шахматисти поделиха първото място в Купата „Синкуифийлд“ – ГМ Фабиано Каруана (№3 в света), ГМ Прагнананда Рамешбабу (№4) и ГМ Уесли Со, който спечели плейофа. Каруана и Прагнананда прибавиха по най-малко 5 рейтинг точки и се класираха за финалите на Grand Chess Tour 2025 в Сао Пауло по-късно този месец.

Со пък прибави 11 точки, изкачи се с пет места до №7 в света и се върна в топ 10 за пръв път от октомври 2024 г. Единственото разочарование за трикратния шампион на САЩ е, че изпусна място във финалите на тура за съвсем малко.

Някои от водещите шахматисти се затрудниха в Сейнт Луис. Световният шампион Гукеш завърши с резултат -1 и отстъпи под Арджун на шесто място, ГМ Алиреза Фируджа запази осмата позиция въпреки предпоследното си място и загуба на 12 точки, а последното място на Абдусаторов (2,5/9) му коства 23 точки и спад с четири позиции до №11 в света.

Другият голям печеливш беше германският №1 Винсент Каймер, който напълно доминира на Ченай Гранд Мастърс, завършвайки с цели две точки аванс пред останалите – с пет победи и без загуба. Той прибави 21 точки и се изкачи с 11 места до №10 в света. Когато за първи път достигна тази позиция в ранглистата на живо, Каймер я определи като „наистина специален и незабравим момент за мен“.

Изглеждаше, че може да изпусне официалния пробив в топ 10, но крахът на Абдусаторов в Сейнт Луис позволи на Каймер да постигне и това официално постижение в кариерата си.

Снимка: Lennart Ootes/Grand Chess Tour