  • 2 сеп 2025 | 14:38
  • 298
  • 0
NAVI със светкавични рокади след кошмарния дебют в LEC

Отборът на Natus Vincere направи своя дебют в най-високото ниво на европейския League of Legends - първенството LEC - през тази година. Това обаче не се случи по най-добрия начин за украинската организация, която записа изключително слаб сезон. От NAVI обаче искат веднага да задействат промените, за да не се стига до още подобни резултати.

Първата рокада, изглежда, ще бъде в треньорския щаб. "Жълто-черните" са се разбрали с Василис "TheRock" Волтис и се очаква скоро да го откупят от втория тим на Karmine Corp, състезаващ се във френския елит. Дублиращият състав на KCorp се превръща все по-засилено в един от основните корени на редиците в LEC. Новият специалист ще застане на мястото на досегашния наставник Симон "fredy122" Пейн.

