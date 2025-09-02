НСА отново е шампион на Летен университет 2025

Отборът на Национална спортна академия спечели поредната шампионска титла в състезанията от Националните студентски летни игри „Летен университет“ 2025. Купата на комплексен шампион бе връчена на председателя на Студентския съвет на НСА Иван Пенков от Ангел Стойков - председател на Националното представителство на студентските съвети.

23-ото издание на универсиадата се проведе в черноморския курорт Китен, с рекорден брой участници от над 30 висши училища в България. Делегацията от НСА „Васил Левски“, водена от Иван Пенков, включваше общо 57 студенти, преподаватели и треньори.

Откриването, както и финалната церемония на „Летен университет“, бяха изпълнени с уважавани официални гости, чието присъствие подчерта значимостта на събитието за студентската общност и академичния живот в България.

По случай 25-ата годишнина на Националното представителство на студентските съвети, организаторите подготвиха специална изненада - делегациите, наброяващи 25 души, получиха почетни награди в знак на признание за тяхната отдаденост и активност.

Участниците в студентските игри премериха сили, обединени от спорта, знанието и приятелството. В спортния дух на игрите бяха връчени и големите отличия:

I място – Национална спортна академия „Васил Левски“

II място – Медицински университет – Пловдив

III място – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.