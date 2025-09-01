Откриха новата учебна година във варненското спортно училище “Георги Бенковски“

Популярни
  1 сеп 2025
С музикално-спортна програма бе открита новата учебна 2025/2026 година в едно от водещите спортни училища в страната – „Георги Бенковски“ Варна, което вече е и с нова визия.

Специални гости на тържеството бяха заместник-кметът на Община Варна Илия Коев, зам. областният управител Айрие Ибрямова, директорът на ОП „Спорт“ Варна Юрджан Ахмед , олимпийският шампион Ивайло Маринов и представители на Министерството на младежта и спорта и РУО Варна, които прочетоха поздравителни адреси и други представители на спортната общественост.

Възпитаниците на училището направиха демонстрации по бокс, борба, кикбокс, вдигане на тежести, художествена гимнастика и спортна акробатика. Честта да вдигнат националният флаг се падна на гимнастичките Елена Стойчева Христова и Анастасия Калева – златни медалистки от Световното първенство за девойки. 600 ученици в 19 вида спорт, от тях 100 новоприети, стартираха новата учебна година, които при завършването ще получат права за помощник треньор в своята специалност. Приветствие към всички присъстващи и пожелания за нови още по големи успехи, отправиха зам.-кмета Илия Коев и директорът на СУ „Георги Бенковски“ Евелина Янчева.

