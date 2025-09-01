Женският тим на Берое започна подготовка за новия сезон

Женският баскетболен отбор на Берое (Стара Загора) стартира подготовка за новия сезон 2025/2026, съобщиха от клуба. На първото занимание треньорското дуо Тодор Тенев - Албена Хубенова изведе 12 състезателки. Утре (2 септември) към тима ще се присъединят Валя Алексиева и Кайла Купър.

Освен в българското първенство Берое ще участва и в предстоящото издание на турнира Еврокъп.

Сребърният медалист от миналия сезон в българското първенство България попадна в Група "L" на втория по сила европейски клубен турнир, като съперници на българския отбор ще бъдат френският Вилньов д'Аск, швейцарският Елфик Фрибур и полският Шленза Вроцлав.