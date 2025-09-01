Деян Нинов внесе искане за оставка на координатора на националните отбори

Членът на Управителния съвет на БФ Волейбол Деян Нинов изпълни заявеното още преди дни намерение и внесе официално искане за оставката на координатора на националните отбори към БФВ Николай Иванов. Основният мотив е слабото представяне на женския национален отбор на приключилото световно първенство, където тимът на Антонина Зетова записа 3 поредни загуби и завърши на 27-о място – най-слабото класиране в историята на България на Мондиал.

Веднага след края на последния двубой на България на Мондиала, в който националния тим претърпя фиаско срещу Испания Нинов публикува в личния си профил във „Фейсбук“ критика към БФВ:

„В организацията на колективната безотговорност БФВ е крайно време вече да се поема такава… В качеството си на член на УС, в понеделник ще внеса искане за оставката на координатора на националните отбори заради този резил, заедно с доводите ми за нейното искане.“

Днес искането вече е официално внесено и е придружено с близо 3 страници мотиви. Нинов подчерта, че мотивите му не се свеждат единствено до слабото представяне на жените, а и до начина, по който координаторът е изпълнявал задълженията си през последните години.

