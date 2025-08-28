Популярни
Член на УС на БФВ поиска оставката на координатора на националните отбори

  • 28 авг 2025 | 10:42
  • 1243
  • 5

Новият член на УС на БФВ и президент на ВК Люлин Деян Нинов публикува пост във Фейсбук, в който съобщава, че ще поиска оставката на координатора на националните отбори.

Нинов планира да направи това още в понеделник, като внесе докладна записка, в която ще изложи мотивите си за предприетото действие срещу Николай Иванов.

По думите му Иванов трябва да поеме отговорност за кошмарното представяне на женския национален отбор на Световното първенство в Тайланд, където българките завършиха на 27-о място.

“В организацията на колективната безотговорност БФВ е крайно време вече да се поема такава… В качеството си на член на УС, в понеделник ще внеса искане за оставката на координатора на националните отбори заради този резил, заедно с доводите ми за нейното искане”, написа Деян Нинов.

Снимки: Владимир Иванов

