Подкрепете Радо Янков и Тервел Замфиров във виртуалната Световна купа по сноуборд

Двете големи звезди на българския сноуборд Радослав Янков и Тервел Замфиров са на полуфинал в новата виртуална игра за Световната купа в страницата на FIS в Instagram. В нея са включени най-добрите 30 състезатели в алпийския сноуборд, като феновете решават кой ще продължи напред и ще спечели първото място за любимец на публиката.
В момента Радо и Тери са на полуфиналите. Янков е срещу Арвид Аунер (Ав), а Замфиров срещу Маурицио Бормолини (Ит). Българските звезди водят засега в класирането, като всеки вот в тяхна полза в страницата на FIS в Instagram ще им помогне да стигнат до финала.
За Радо може да гласувате тук: https://www.instagram.com/stories/fissnowboardracing/3711891132851841706?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MXgxbjF3NGZ1azlidQ==
За Тервел може да гласувате тук: https://www.instagram.com/stories/fissnowboardracing/3711890766303208609?utm_source=ig_story_item_share&igsh=eXR5MzNwbThyODFy