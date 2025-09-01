Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Подкрепете Радо Янков и Тервел Замфиров във виртуалната Световна купа по сноуборд

Подкрепете Радо Янков и Тервел Замфиров във виртуалната Световна купа по сноуборд

  • 1 сеп 2025 | 15:15
  • 545
  • 0
Подкрепете Радо Янков и Тервел Замфиров във виртуалната Световна купа по сноуборд

Двете големи звезди на българския сноуборд Радослав Янков и Тервел Замфиров са на полуфинал в новата виртуална игра за Световната купа в страницата на FIS в Instagram. В нея са включени най-добрите 30 състезатели в алпийския сноуборд, като феновете решават кой ще продължи напред и ще спечели първото място за любимец на публиката.

В момента Радо и Тери са на полуфиналите. Янков е срещу Арвид Аунер (Ав), а Замфиров срещу Маурицио Бормолини (Ит). Българските звезди водят засега в класирането, като всеки вот в тяхна полза в страницата на FIS в Instagram ще им помогне да стигнат до финала.

За Радо може да гласувате тук: https://www.instagram.com/stories/fissnowboardracing/3711891132851841706?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MXgxbjF3NGZ1azlidQ==

За Тервел може да гласувате тук: https://www.instagram.com/stories/fissnowboardracing/3711890766303208609?utm_source=ig_story_item_share&igsh=eXR5MzNwbThyODFy

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Милена Тодорова с бронз в престижния "Сити биатлон Дрезден"

Милена Тодорова с бронз в престижния "Сити биатлон Дрезден"

  • 1 сеп 2025 | 09:48
  • 839
  • 0
Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о място на Гран При по фигурно пързаляне в Анкара

Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о място на Гран При по фигурно пързаляне в Анкара

  • 30 авг 2025 | 20:13
  • 1287
  • 0
Александър Златков се отказа от участие на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

Александър Златков се отказа от участие на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

  • 29 авг 2025 | 19:06
  • 673
  • 0
Танцовата ни двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев с международен дебют

Танцовата ни двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев с международен дебют

  • 28 авг 2025 | 13:30
  • 658
  • 1
Тайсън Бари се оттегля след 14 сезона в НХЛ

Тайсън Бари се оттегля след 14 сезона в НХЛ

  • 25 авг 2025 | 18:32
  • 1322
  • 0
Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон

Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон

  • 24 авг 2025 | 15:36
  • 1256
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 73990
  • 11
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 3605
  • 3
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 25989
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 12774
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 26412
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 16:30
  • 2968
  • 0