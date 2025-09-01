Популярни
Феновете на Сърбия с хубав жест към "орлите" след контузията на Богданович

  • 1 сеп 2025 | 14:49
  • 111
  • 0
Феновете на Сърбия с хубав жест към "орлите" след контузията на Богданович

Страхотен жест направиха феновете на Сърбия в Рига. Те дойдоха да подкрепят отбора на "орлите" след тренировка, което беше особено важно за момчетата след напускането на контузилия се капитан Богдан Богданович, който е аут от ЕвроБаскет 2025.

Шок и неверие царяха в Рига в неделя в лагера на "орлите", както сред феновете, така и сред играчите.

Гардът на Лос Анджелис Клипърс Богдан Богданович си събра багажа и отлетя с директен полет за Белград, откъдето ще замине за Америка за терапии.

Междувременно феновете се събраха пред залата, за да подкрепят отбора преди мача с Чехия.

Сдружението "Земята на баскетбола" организира събирането и изпрати ясно послание към момчетата от отбора – че всички вярват в тях и че този труден момент ще бъде само допълнителен мотив за обединение на тима.

Снимки: Imago

