Локомотив Пловдив започна подготовка за новия сезон

  1 сеп 2025
Баскетболният Локомотив Пловдив започна подготовката си за новия сезон в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), съобщиха от клуба.

Днес “черно-белите” проведоха първо кондиционно занимание на стадион “Пловдив”.

От клуба уточниха, че в рамките на подготовката ще се проведе открита тренировка за медиите, която ще се състои на 3 септември (сряда) от 16:30 до 17:15 ч. в зала “Сила”.

Преди заниманието от клуба ще обявят целите за дебютния сезон за “черно-белите” в НБЛ.

“Локомотив Пловдив стартира шампионата с амбицията да бъде конкурентоспособен на най-високо ниво и да утвърди мястото си сред водещите клубове в страната”, написаха от Локомотив.

