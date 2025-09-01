Ботев 2012 Враца ще участва на два предсезонни турнира

Мъжкият представителен баскетболен отбор на Ботев 2012 Враца ще вземе участие в два силни турнира преди началото на новия сезон 2025/2026, съобщиха от клуба.

На 13 и 14 септември тимът ще пътува до Плевен за предсезонен турнир с участието на домакините от Спартак Плевен, Берое Стара Загора и Крайова (Румъния).

На 26 и 27 септември в Пловдив отборът на Ботев 2012 ще участва в състезанието в чест на легендата Пенка Стоянова, където ще играят още съставите на Локомотив Пловдив, Академик Бултекс 99 и Левски.

"С Ботевска воля, с Ботевски дух", пишат от врачанския тим в социалните мрежи.