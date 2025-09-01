Фенербахче намери заместник на Гудурич, еврошампионът на крачка от договор с гард от НБА

Фенербахче е много близо до привличането на Тейлън Хортън-Тъкър, според информация на BasketNews. В турския гранд и клубеншампион на Европа американският гард е гласен за заместник на Марко Гудурич, като за първи път в кариерата си ще играе извън САЩ.

В над 305 мача в НБА с екипите на Лос Анджелис Лейкърс, Юта Джаз и Чикаго Булс, той записва средно по 9,2 точки, 2,6 борби и 2,8 асистенции за малко под 20 минути на мач, при 42,7% успеваемост при стрелба от игра.

Въпреки че през последния си сезон с Чикаго Булс имаше по-ограничена роля – средно 6,5 точки, 1,7 борби и 1,4 асистенции за по-малко от 13 минути, гардът той показа възходяща форма към края на годината.

През април Хортън-Тъкър записа средно по 13,3 точки, 2 борби и 2,4 асистенции за 22 минути игрово време, помагайки на Булс да постигнат шест победи в последните си седем мача.

Според Eurohoops пък Хортън-Тъкър ще изчака да последно дали няма да се появи оферта от НБА преди да се присъедини към Фенербахче.