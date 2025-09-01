Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Милена Тодорова с бронз в престижния "Сити биатлон Дрезден"

Милена Тодорова с бронз в престижния "Сити биатлон Дрезден"

  • 1 сеп 2025 | 09:48
  • 325
  • 0
Милена Тодорова с бронз в престижния "Сити биатлон Дрезден"

Милена Тодорова записа поредния си значим успех с медал от много силното състезание по летен биатлон „Сити биатлон Дрезден“ в Германия . Българката бе сред малкото с лична покана като една от световните звезди в този спорт през последния сезон. Състезанията са част от нововъведенията в биатлона, след като Международният съюз (IBU) реши летните първенства вече да се провеждат през година.

Милена спечели бронз по импровизираното трасе из улиците на Дрезден в изключителната конкуренция на част от елитните състезателки на планетата. В масовия старт българката до последно бе лидер и едва в края бе изпреварена. В оспорвания финал фотофиниш с десети от секундата определи шампионката и нейните подгласнички.

Титлата грабна белгийката Лоте Лие завършила с две грешки в стрелбата за 31:56,2 мин. Втора с равно време и три пропуска остана Каролин Нотен от Норвегия, а Милена Тодорова финишира само на 1,1 секунда след тях, също с три наказателни обиколки. След българката се наредиха знаменитости като чехкинята Маркета Давидова (Чехия), германките Ванеса Фойгт и Юлия Танхаймер, французойките Океан Мишелон и Лу Жанмоно, украинката Юлия Джима, словенката Анамария Лампич.

През следващите дни Тодорова ще се присъедини към националите, които продължават подготовката си за олимпиадата с тренировъчен лагер през септември във Фонт Ромео, Франция.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о място на Гран При по фигурно пързаляне в Анкара

Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о място на Гран При по фигурно пързаляне в Анкара

  • 30 авг 2025 | 20:13
  • 1262
  • 0
Александър Златков се отказа от участие на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

Александър Златков се отказа от участие на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

  • 29 авг 2025 | 19:06
  • 668
  • 0
Танцовата ни двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев с международен дебют

Танцовата ни двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев с международен дебют

  • 28 авг 2025 | 13:30
  • 649
  • 1
Тайсън Бари се оттегля след 14 сезона в НХЛ

Тайсън Бари се оттегля след 14 сезона в НХЛ

  • 25 авг 2025 | 18:32
  • 1317
  • 0
Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон

Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон

  • 24 авг 2025 | 15:36
  • 1217
  • 0
Двама норвежки ски скачачи бяха наказани за по 3 месеца

Двама норвежки ски скачачи бяха наказани за по 3 месеца

  • 23 авг 2025 | 15:26
  • 1770
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 2500
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 8415
  • 4
Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

  • 1 сеп 2025 | 09:34
  • 6607
  • 1
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 2361
  • 2
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 5215
  • 0
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:38
  • 46076
  • 272