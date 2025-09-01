Кирил Иванов се завръща в Академик Пловдив

Популярни
  • 1 сеп 2025 | 09:10
Кирил Иванов се завръща в редиците на Академик (Пловдив), обявиха от баскетболния клуб.

"Младият играч продължава да трупа ценен опит и да се развива под ръководството на нашия треньорски щаб. Миналия сезон той показа солиден потенциал и готовност за работа. Вярваме, че предстоящият сезон ще донесе още по-голям напредък в неговата игра", написаха от отбора в социалните мрежи.

202-сантиметровият Иванов е роден в Плевен. В кариерата си е носил екипите на Спартак Плевен. Балкан и Академик Пловдив.

Академик обяви и програмата си за предстоящите приятелски срещи: 11 септември срещу Берое (Стара Загора), 16 септември срещу Миньор (Перник), 18-19 септември Турнир Черноморски Игри (Варна) и 26-27 септември Турнир “Пенка Стоянова” (Пловдив).

