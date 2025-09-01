Министър Пешев отправи приветствие по повод откриването на новата учебна година в спортните училища

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отправи приветствие по повод откриването на новата учебна година в спортните училища

Уважаеми преподаватели и треньори,

Скъпи родители и ученици,

Поздравявам Ви по повод откриването на новата 2025/2026 учебна година в спортните училища в България.

Образованието е основата на обществото и то определя какво ще бъде бъдещето развитие на младите хора.

Учебната година е време за нови знания, възможности, предизвикателства и амбиции — време, в което всички ние работим заедно за развитието на спорта, за осигуряване на модерна спортна инфраструктура, модернизация на учебните бази, създаване на конкурентна среда за развитие, както и за по-добри условия за обучение, подготовка и подкрепа на младите ни спортни таланти по пътя им към големите спортни върхове.

Уважаеми преподаватели, треньори и родители, Вярвам, че с вашата страст, воля и усилия ще продължавате да допринасяте за успехите на младите хора, за да постигат и надминат победите на големите спортисти и шампиони на България, които оставиха ярка следа в спортната история на страната ни.

Скъпи ученици,

България има богата спортна традиция. Историята е записала легендарни имена, прославили страната ни на международната сцена.

Спортът е израз на силна воля, дух и решителност, а всяко усилие е

стъпка към успеха.

Бъдещето е във вашите ръце и именно вие сте двигателят за по-добро и успешно общество. Затова продължавайте да се борите с

упоритост и страст и да търсите нови възможности за развитие. Вярваме

във вашите способности и ви подкрепяме във всяка ваша стъпка.

Сигурен съм, че заедно можем да постигнем повече и да покажем

големите успехи на българската спортна школа.

Бъдете здрави и успешни млади хора, достойни за традициите и

успехите на българския спорт.

На добър час!