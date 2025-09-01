Танасис Адетокунбо се завръща в Милуоки Бъкс след контузията

Танасис Адетокунбо се завръща в Милуоки Бъкс, след като отсъства един сезон, за да се възстанови от скъсано ахилесово сухожилие, съобщиха от тима от НБА.

Адетокунбо, по-голям брат на двукратния МВП и суперзвезда на Бъкс Янис Адетокунбо, игра за Милуоки от 2019 до 2024 година. Той не беше в състава миналия сезон, докато се лекуваше от контузията.

Бъкс обявиха, че са подновили договора на 33-годишния баскетболист, който в момента играе за Гърция на Европейското първенство по баскетбол.

Адетокунбо участва в 34 мача за Бъкс през сезон 2023-2024. Той има средно 2,4 точки, 1,6 борби и 7,7 минути игра в 198 мача от редовния сезон. Той има два двубоя за Ню Йорк Никс през сезон 2015-2016, но всичките му други участия в НБА са с Милуоки, припомня АП.