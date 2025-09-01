Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Танасис Адетокунбо се завръща в Милуоки Бъкс след контузията

Танасис Адетокунбо се завръща в Милуоки Бъкс след контузията

  • 1 сеп 2025 | 08:41
  • 390
  • 0
Танасис Адетокунбо се завръща в Милуоки Бъкс след контузията

Танасис Адетокунбо се завръща в Милуоки Бъкс, след като отсъства един сезон, за да се възстанови от скъсано ахилесово сухожилие, съобщиха от тима от НБА.

Адетокунбо, по-голям брат на двукратния МВП и суперзвезда на Бъкс Янис Адетокунбо, игра за Милуоки от 2019 до 2024 година. Той не беше в състава миналия сезон, докато се лекуваше от контузията.

Бъкс обявиха, че са подновили договора на 33-годишния баскетболист, който в момента играе за Гърция на Европейското първенство по баскетбол.

Адетокунбо участва в 34 мача за Бъкс през сезон 2023-2024. Той има средно 2,4 точки, 1,6 борби и 7,7 минути игра в 198 мача от редовния сезон. Той има два двубоя за Ню Йорк Никс през сезон 2015-2016, но всичките му други участия в НБА са с Милуоки, припомня АП.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рилски спортист подписа с още един американски баскетболист

Рилски спортист подписа с още един американски баскетболист

  • 1 сеп 2025 | 09:26
  • 193
  • 0
Кирил Иванов се завръща в Академик Пловдив

Кирил Иванов се завръща в Академик Пловдив

  • 1 сеп 2025 | 09:10
  • 365
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 2460
  • 0
Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

  • 1 сеп 2025 | 08:53
  • 2169
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 5191
  • 0
Полша не се даде на Исландия

Полша не се даде на Исландия

  • 31 авг 2025 | 23:53
  • 1453
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 2460
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 8238
  • 4
Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

  • 1 сеп 2025 | 09:34
  • 6362
  • 1
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 2293
  • 2
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 5191
  • 0
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:38
  • 46014
  • 272