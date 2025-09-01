Форест взе вратаря на носителя на Копа Либертадорес

Бразилският вратар Джон Виктор премина от Ботафого в Нотингам Форест, съобщава уебсайтът на английския клуб.

Споразумението с 29-годишния вратар е за три години.

Welcome to Nottingham Forest, John Victor! 🧤 pic.twitter.com/m6CfAGFcsI — Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2025

„Джон привлече вниманието на много клубове след няколко впечатляващи сезона в Бразилия, така че сме щастливи, че той избра Форест за следваща стъпка. Матс Селс имаше изключителен сезон миналия сезон, а в отбора ни са и Ангъс Гън и младият Аарън Бот, което означава, че Джон ще се присъедини към силна група вратари, които ще се тласкат взаимно към победа и ще си помагат да се усъвършенстват. Той идва тук с желание да направи впечатление и ние сме щастливи да го приветстваме“, каза Рос Уилсън - спортният директор на клуба от града на Робин Худ.

Виктор преди това е играл за бразилските клубове Интернасионал, Сантос и Ботафого, както и за испанския клуб Валядолид. Миналия сезон той изигра 39 мача, като запази 15 чисти мрежи. Виктор беше титулярният вратар на Ботафого на Световното клубно първенство в САЩ това лято.