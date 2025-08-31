Лацио се развихри срещу Верона за първа победа за сезона

Лацио постигна първия си успех за новия сезон в Серия "А", побеждавайки Верона с мощното 4:0. "Орлите" изиграха много силен мач и дори можеха да се наложат с още по-голям резултат. Матео Гендузи във 2-рата, Матия Дзакани в 10-ата, Валентин Кастейянос в 41-вата и Булае Диа в 82-рата минута реализираха попаденията за домакините на "Олимпико".

Лацио поведе в резултата още във 2-рата минута. Тати Кастейянос овладя топката в предни позиции и върна за Матео Гендузи, който стреля във вратата за 1:0.

В 10-ата минута резултатът бе удвоен. Матия Дзакани направи двойно подаване с Кастейянос и излезе очи в очи с вратаря, след което отбеляза за 2:0.

В 41-вата минута и Кастейянос записа името си сред голмайсторите, разписвайки се с глава след центриране от фаул на Николо Ровела.

В 63-тата минута "орлите" вкараха още един гол чрез Гендузи, който обаче бе отменен заради засада.

Все пак четвъртото попадение дойде в 82-рата минута. Реда Белаян почти от аутлинията центрира във вратарското поле, където Диа бе на правилното място, за да засече във вратата за 4:0.

Така Лацио вече има първи 3 точки в актива си и заема 7-ата позиция в таблицата. Верона пък още чака първата си победа и с 1 точка е на 18-ото място в класирането.

Снимки: Gettyimages