Торино и Фиорентина поделиха точките, след като завършиха наравно 0:0 в мач от втория кръг на Серия А. Въпреки нулевото равенство двата отбора изиграха атрактивен двубой, но не успяха да материализират своите положения. Двата тима изиграха сравнително равностойна първа част, но след почивката гостите от Флоренция изцяло контролираха случващото се на терена. Още в началните минути Де Хеа спаси удар на Чезаре Казадей. В края на първата част двата тима си размениха по още една добра ситуация. Роберто Пиколи на свой ред стреля, но този път Франко Исраел спаси. В последните минути пък Комуцо стреля покрай гредата, а Де Хеа спаси удар на Симеоне. През второто полувреме отново Пиколи и Мойс Кийн отново пропуснаха няколко добри ситуации, но в крайна сметка не успяха да отбележат. Това бе второ поредно равенство за Фиорентина в два двубоя от началото на сезона в Серия А. За Торино пък това бе първа точка след тежкото поражение от Интер преди седмица.

Снимки: Gettyimages