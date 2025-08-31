Популярни
»

Гледай на живо

Левски потрепери, но оглави класирането след успех над ЦСКА 1948 - на живо от "Георги Аспарухов" след 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Торино и Фиорентина поделиха точките

Торино и Фиорентина поделиха точките

  • 31 авг 2025 | 21:33
  • 278
  • 0

Торино и Фиорентина поделиха точките, след като завършиха наравно 0:0 в мач от втория кръг на Серия А. Въпреки нулевото равенство двата отбора изиграха атрактивен двубой, но не успяха да материализират своите положения. Двата тима изиграха сравнително равностойна първа част, но след почивката гостите от Флоренция изцяло контролираха случващото се на терена. Още в началните минути Де Хеа спаси удар на Чезаре Казадей. В края на първата част двата тима си размениха по още една добра ситуация. Роберто Пиколи на свой ред стреля, но този път Франко Исраел спаси. В последните минути пък Комуцо стреля покрай гредата, а Де Хеа спаси удар на Симеоне. През второто полувреме отново Пиколи и Мойс Кийн отново пропуснаха няколко добри ситуации, но в крайна сметка не успяха да отбележат. Това бе второ поредно равенство за Фиорентина в два двубоя от началото на сезона в Серия А. За Торино пък това бе първа точка след тежкото поражение от Интер преди седмица.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 22607
  • 30
В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

  • 31 авг 2025 | 15:27
  • 3416
  • 4
Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

  • 31 авг 2025 | 15:09
  • 3318
  • 3
Варди се разбра с Кремонезе

Варди се разбра с Кремонезе

  • 31 авг 2025 | 14:54
  • 4291
  • 7
Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

  • 31 авг 2025 | 14:36
  • 7113
  • 2
От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

  • 31 авг 2025 | 14:19
  • 14089
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Ботев (Пловдив), Куртулуш бележи

Лудогорец 1:0 Ботев (Пловдив), Куртулуш бележи

  • 31 авг 2025 | 20:22
  • 8845
  • 16
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 108438
  • 360
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 39906
  • 21
Веласкес: Не беше никак лесно

Веласкес: Не беше никак лесно

  • 31 авг 2025 | 21:58
  • 5
  • 0
Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 20:28
  • 31966
  • 91
Интер 0:0 Удинезе, Пьотровски е титуляр за гостите

Интер 0:0 Удинезе, Пьотровски е титуляр за гостите

  • 31 авг 2025 | 21:55
  • 2118
  • 6