Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Ботев (Нови пазар). Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Дебютант сме. Като такъв, всеки мач ще е финал за нас в първенството. Уверени сме във възможностите си. Предстои ни първи домакински двубой. Съперникът е борбен. Важното е да излезем с максимална мобилизация и да изиграем пределно концентрирано 90-те минути. Надявам се да зарадваме феновете с добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.