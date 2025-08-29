Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

Популярни
Душан Керкез разкрива плановете за излизане от кризата на ЦСКА
  • 29 авг 2025 | 09:30
  • 265
  • 0
В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Ботев (Нови пазар). Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Дебютант сме. Като такъв, всеки мач ще е финал за нас в първенството. Уверени сме във възможностите си. Предстои ни първи домакински двубой. Съперникът е борбен. Важното е да излезем с максимална мобилизация и да изиграем пределно концентрирано 90-те минути. Надявам се да зарадваме феновете с добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

